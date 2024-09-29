Halı çırpma tartışması kanlı bitti: 1 Kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Mahalle Sakini Fatma Ö., sabah saatlerinde meydana gelen olay sırasında bağrış sesleri duyduğunu ifade ederek, “Orada bir gürültü oldu. Bir çocuk, ‘baba, baba’ diye bağırıyordu. Oradaki bütün herkes kafasını iki elinin arasında tutuyordu. Herhalde halı kavgasıymış. Ben balkonda gördüm, içeride hastam olduğu için gitmedim ama feryatlar çok büyüktü" dedi.