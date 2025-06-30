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Halı sahada başlayan kavga dışarı taştı: Otomobille ezmeye çalıştılar!

İstanbul Avcılar'da halı sahada iki grup arasında kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanıkren, taraflardan biri başka bir kişiyi otmomobille ezmeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Halı sahada başlayan kavga dışarı taştı: Otomobille ezmeye çalıştılar! - Resim: 1

Olay Tahtakale Mahallesi Kınaçiçeği Sokak’taki bir halı sahada dün gece saatlerinde çıktı. İki grup arasında halı sahaya gelenler arasında kavga çıktı Tekme, yumruk ve sopalaırn kullanıldığı kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu.

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Halı sahada başlayan kavga dışarı taştı: Otomobille ezmeye çalıştılar! - Resim: 2

Kavgaya karışan taraflardan biri başka bir kişiyi otomobille ezmeye kalktı. Otomobili kullanan kişi daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Halı sahada başlayan kavga dışarı taştı: Otomobille ezmeye çalıştılar! - Resim: 3

1 kişinin aldığı darbelerle yaralandığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. (DHA)

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Halı sahada başlayan kavga dışarı taştı: Otomobille ezmeye çalıştılar! - Resim: 4
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