Halı sahada başlayan kavga dışarı taştı: Otomobille ezmeye çalıştılar!
İstanbul Avcılar'da halı sahada iki grup arasında kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanıkren, taraflardan biri başka bir kişiyi otmomobille ezmeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay Tahtakale Mahallesi Kınaçiçeği Sokak’taki bir halı sahada dün gece saatlerinde çıktı. İki grup arasında halı sahaya gelenler arasında kavga çıktı Tekme, yumruk ve sopalaırn kullanıldığı kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu.
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Kavgaya karışan taraflardan biri başka bir kişiyi otomobille ezmeye kalktı. Otomobili kullanan kişi daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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1 kişinin aldığı darbelerle yaralandığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. (DHA)
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