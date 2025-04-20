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Halı sahada bir ölüm daha! Kahreden görüntüler

Adana'da halı saha maçında kalp krizi geçiren 3 çocuk babası H.B. (38), hayatını kaybetti. H.B.'nin fenalaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Halı sahada bir ölüm daha! Kahreden görüntüler - Resim: 1

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocuk babası H.B., arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken fenalaşıp, yere yığıldı.

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Halı sahada bir ölüm daha! Kahreden görüntüler - Resim: 2

Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündüğü B.’ın uzun süre hareketsiz kaldığını görünce yanına koştu.

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Halı sahada bir ölüm daha! Kahreden görüntüler - Resim: 3

İhbar üzerine sahaya gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan B.’ı Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürdü.

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Halı sahada bir ölüm daha! Kahreden görüntüler - Resim: 4

Kalp krizi geçirdiği belirlenen B., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. B.'nin cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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