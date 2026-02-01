Haliç Köprüsü'nde korku dolu anlar: Otomobil alev topuna döndü

Sürücü, motor kısmından çıkan dumanları fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Bu sırada otomobil alevlere teslim olurken, yoldan geçen bir su tankerinin şoförü tarafından yangına müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.