Haliç'te denize düşen kişinin cesedi bulundu
İstanbul Beyoğlu'nda, Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: DHA/İHA
Olay, saat 22.30 sıralarında Arap Cami Mahallesi Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek olduğu öğrenilen kişi bilinmeyen nedenle köprüden denize düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler, düşen kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda, denize düşen kişiye ulaşılamadı. Polis ekipleri akşam saatlerinden itibaren yaptığı çalışma sonrasında şahsın cansız bedenine bu sabah denizde ulaşıldı.
Yapılan ilk incelemenin ardından cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
