Haliç'te haç çıkarma töreni
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2022. yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve Haliç'te düzenlenen haç çıkarma töreniyle kutlandı.
İstanbul Haliç’te Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2022'nci yıl dönümü nedeniyle denizden haç çıkarma töreni yapıldı.
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Fener Rum Patriği Bartholomeos patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen töreni yönetti.
Sabah 09.00'da başlayan törende dualar edildi.
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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Patrikhane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, ayini izlemek için gelenlere HES kodu sorgulaması yapıldı.
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Ziyarete gelenler mum yakarak ayinin düzenlendiği alana geçip dualara eşlik etti.
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