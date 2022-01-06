  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Haliç'te haç çıkarma töreni

Haliç'te haç çıkarma töreni

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2022. yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve Haliç'te düzenlenen haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Haliç'te haç çıkarma töreni - Resim: 1

İstanbul Haliç’te Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2022'nci yıl dönümü nedeniyle denizden haç çıkarma töreni yapıldı. 

1 / 12
Haliç'te haç çıkarma töreni - Resim: 2

Fener Rum Patriği Bartholomeos patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen töreni yönetti.

Sabah 09.00'da başlayan törende dualar edildi.

2 / 12
Haliç'te haç çıkarma töreni - Resim: 3

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI


Patrikhane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, ayini izlemek için gelenlere HES kodu sorgulaması yapıldı.

3 / 12
Haliç'te haç çıkarma töreni - Resim: 4

Ziyarete gelenler mum yakarak ayinin düzenlendiği alana geçip dualara eşlik etti.

4 / 12