Haliç'te korkutan görüntüler! Suyun rengi değişti

Eyüp'te yaşayan Mert Cavuş, Haliç'e arkadaşlarıyla sürekli geldiğini belirterek, "17 yıldır buradayım. Deniz son zamanlarda böyle olmaya başladı. Önceden Haliç'in hali böyle değildi. Daha önceden denizin dibi görünüyordu. Şimdi görünmüyor. Haliç'te çok koku oluyor. Bu koku yukarıdaki evlere de vuruyor. Buranın temizlenmesi lazım." dedi.



