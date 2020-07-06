  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Temmuz 2020 21:11

Haliç'te korkutan görüntüler! Suyun rengi değişti

Haliç'in bazı bölgelerinde suyun renk değiştirdiği görüldü. Renk değişimi, Haliç Köprüsü'nden Eyüpsultan Silahtarağa'ya kadar olan bölümde kıyı kesimlerinde, bazı yerlerde ise orta kısımlarda yoğunlaşmış durumda.

Haliç'te korkutan görüntüler! Suyun rengi değişti

Suyun renk değişimi, Haliç Köprüsü'nden Eyüpsultan Silahtarağa'ya kadar olan bölümde kıyı kesimlerinde, bazı yerlerde ise orta kısımlarda yoğunlaşıyor. Deniz suyu renginin kahverengi ve siyaha dönüştüğü göze çarpıyor.

1/ 12
Haliç'te korkutan görüntüler! Suyun rengi değişti

Havadan çekilen görüntülerde de renk değişimi dikkati çekiyor.

2/ 12
Haliç'te korkutan görüntüler! Suyun rengi değişti

Eyüp'te yaşayan Mert Cavuş, Haliç'e arkadaşlarıyla sürekli geldiğini belirterek, "17 yıldır buradayım. Deniz son zamanlarda böyle olmaya başladı. Önceden Haliç'in hali böyle değildi. Daha önceden denizin dibi görünüyordu. Şimdi görünmüyor. Haliç'te çok koku oluyor. Bu koku yukarıdaki evlere de vuruyor. Buranın temizlenmesi lazım." dedi.

3/ 12
Haliç'te korkutan görüntüler! Suyun rengi değişti

Bölgede yaşayan Metin Aksu ise Haliç'te balıkların artık görülmediğini belirterek, kötü koku oluştuğunu söyledi. Aksu, Haliç'in temizlenmesini beklediklerini ifade etti.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM