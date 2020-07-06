Haliç'te korkutan görüntüler! Suyun rengi değişti
Haliç'in bazı bölgelerinde suyun renk değiştirdiği görüldü. Renk değişimi, Haliç Köprüsü'nden Eyüpsultan Silahtarağa'ya kadar olan bölümde kıyı kesimlerinde, bazı yerlerde ise orta kısımlarda yoğunlaşmış durumda.
Suyun renk değişimi, Haliç Köprüsü'nden Eyüpsultan Silahtarağa'ya kadar olan bölümde kıyı kesimlerinde, bazı yerlerde ise orta kısımlarda yoğunlaşıyor. Deniz suyu renginin kahverengi ve siyaha dönüştüğü göze çarpıyor.
Eyüp'te yaşayan Mert Cavuş, Haliç'e arkadaşlarıyla sürekli geldiğini belirterek, "17 yıldır buradayım. Deniz son zamanlarda böyle olmaya başladı. Önceden Haliç'in hali böyle değildi. Daha önceden denizin dibi görünüyordu. Şimdi görünmüyor. Haliç'te çok koku oluyor. Bu koku yukarıdaki evlere de vuruyor. Buranın temizlenmesi lazım." dedi.