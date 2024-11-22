Haliç'ten alevler yükseldi: Lüks yat küle dönüştü
İstanbul'da Fatih Balat’ta sahile demirlenmiş 18 metrelik lüks yat, alev alev yandı.
Kaynak: İHA
Yangın, saat 02.15 sıralarında Fatih Balat sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahile demirlenmiş 18 metrelik Luxury 2 isimli yat, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
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İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye, sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.
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Alevler müdahale esnasında büyüyerek tüm yatı sardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Ölü ve yaralının olmadığı yangında teknede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin uzun süre soğutma çalışması yaptığı yat kullanılamaz hale geldi.
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