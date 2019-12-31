Halife Harun Reşid'in altınları bulundu

"Çığlıkları duydum ve sesin geldiği yere doğru koştum. Tecrübeli arkeolog Marc Molkondov telaşlı adımlarla yanıma yaklaştı. Hızlı bir şekilde onu takip ettim ve hazineyi gördüm. Bu şüphesiz eşi benzeri olmayan bir keşif. Hanuka Bayramı sırasında bulunması da özel."



