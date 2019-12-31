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  3. 31 Aralık 2019 10:42

Halife Harun Reşid'in altınları bulundu

1200 yıllık altın sikkeler bir kumbaranın içinde ortaya çıktı, aynı noktada bir fırında imal edilmiş kavanoz, çanak ve kaseler de keşfedildi.

Halife Harun Reşid'in altınları bulundu

İsrail'in Doğu Akdeniz kıyısındaki kenti Yavne'de tarihi bir keşif gerçekleşti, ülke medyası 'Bayram hediyesi' başlıklarıyla haberi duyurdu.

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Halife Harun Reşid'in altınları bulundu

Yavne'deki antik alanda kazı yapan arkeologlar, 1200 yıllık nadir altın sikkeleri bir küçük kumbaranın içinde bulduklarını Pazar günü açıkladı.

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Halife Harun Reşid'in altınları bulundu

İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) yönetici yardımcısı Liat Nadav-Ziv, keşif gerçekleştiğinde geniş kazı alanının ortasında olduğunu anlatıyor:

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Halife Harun Reşid'in altınları bulundu

"Çığlıkları duydum ve sesin geldiği yere doğru koştum. Tecrübeli arkeolog Marc Molkondov telaşlı adımlarla yanıma yaklaştı. Hızlı bir şekilde onu takip ettim ve hazineyi gördüm. Bu şüphesiz eşi benzeri olmayan bir keşif. Hanuka Bayramı sırasında bulunması da özel."

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