Halife Harun Reşid'in altınları bulundu
1200 yıllık altın sikkeler bir kumbaranın içinde ortaya çıktı, aynı noktada bir fırında imal edilmiş kavanoz, çanak ve kaseler de keşfedildi.
İsrail'in Doğu Akdeniz kıyısındaki kenti Yavne'de tarihi bir keşif gerçekleşti, ülke medyası 'Bayram hediyesi' başlıklarıyla haberi duyurdu.
Yavne'deki antik alanda kazı yapan arkeologlar, 1200 yıllık nadir altın sikkeleri bir küçük kumbaranın içinde bulduklarını Pazar günü açıkladı.
İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) yönetici yardımcısı Liat Nadav-Ziv, keşif gerçekleştiğinde geniş kazı alanının ortasında olduğunu anlatıyor: