Halit Yukay davasında mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı

Balıkesir'de teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada, Yukay ile telefonda son konuşan isim olan arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesine karar verildi.

Kaynak: İHA
Halit Yukay davasında mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta denize açılan ve ‘Graywolf' isimli teknesi parçalanmış halde bulunan Halit Yukay'ın cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından Erdek açıklarında 68 metre derinlikte tespit edilmiş, 30 gün sonra TCG Alemdar gemisindeki dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

 

Halit Yukay davasında mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı

Sürtme izleri ve kriminal eşleşme
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7' isimli kuru yük gemisinin radar ve kamera kayıtları incelendi. Geminin baş kısmında tespit edilen sürtme izleri ile teknenin parçalarından alınan boya örneklerinin, kriminal rapora göre eşleştiği belirtildi.

Halit Yukay davasında mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı

Kaptan tahliye edildi, 9 yıla kadar hapis istemi
‘Arel 7' kaptanı C.T. ilk aşamada tutuklanırken daha sonra tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede kaptan için 3 yıldan 9 yıla kadar, gemi yetkilisi ve mürettebat için ise 'yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Halit Yukay davasında mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı

11 saat süren duruşma
Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık 11 saat süren duruşmada taraf avukatları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Kaptan T. ifadesinde çarpma iddialarını kabul etmezken, baskı altında ifade verdiğini ileri sürdü.

