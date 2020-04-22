Halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi böyle buldu
Japon hükümeti, Sakura şehrinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken lale yataklarında yetişen yaklaşık 100 bin laleyi koronavirüs önlemleri kapsamında insanlar bir araya gelmesinler diye biçti. Kesilmiş laleleri gören ziyaretçiler ise gözyaşlarına boğuldular.
Japonya'nın Sakura şehrinde, sahip oldukları olağan üstü görüntü nedeni ile gerek yerli gerek yabancı turistlerini ilgisini çeken lale yataklarında yetişen yaklaşık 100,000 lale koronavirüs önlemleri kapsamında biçildi.
Hükümet ayrıca lale festivali yapılmaması için festival alanında bulunan elektrik sistemini kesti.
Turizm yetkilisi Sakiho Kusano, geçen hafta sonu tüm uyarılara rağmen yüzlerce kişinin çok bir araya geldiğini, insanların bir araya gelip virüsün yayılmasını engellemek için laleleri kesmekten başka seçenekelerinin kalmadığını söyledi.