Halk otobüsü şoföründen yaşlı yolcuya küstah hareket
Ankara'nın Çankaya ilçesi, İran Caddesinde bulunan otobüs durağında halk otobüs şoförünün yaşlı bir yolcuyu iterek yaralanmasına neden olduğu iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre, İran Caddesi üzerinden bulunan otobüs durağında 65 yaş üstü bir yolcu, özel halk otobüse binmek isterken, otobüs şoförü ise otobüse almak istemedi.
Otobüse binmek isteyen yolcu ise ikazda bulundu ve otobüse binmek için adım attığı an şoför saldırdı.
Şoförün saldırmasıyla otobüsten düşen yolcu ise kafasından yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.