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  3. 24 Nisan 2019 11:22

Halk otobüsü şoföründen yaşlı yolcuya küstah hareket

Ankara'nın Çankaya ilçesi, İran Caddesinde bulunan otobüs durağında halk otobüs şoförünün yaşlı bir yolcuyu iterek yaralanmasına neden olduğu iddia edildi.

Halk otobüsü şoföründen yaşlı yolcuya küstah hareket

Edinilen bilgilere göre, İran Caddesi üzerinden bulunan otobüs durağında 65 yaş üstü bir yolcu, özel halk otobüse binmek isterken, otobüs şoförü ise otobüse almak istemedi.

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Halk otobüsü şoföründen yaşlı yolcuya küstah hareket

Otobüse binmek isteyen yolcu ise ikazda bulundu ve otobüse binmek için adım attığı an şoför saldırdı.

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Halk otobüsü şoföründen yaşlı yolcuya küstah hareket

Şoförün saldırmasıyla otobüsten düşen yolcu ise kafasından yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

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Halk otobüsü şoföründen yaşlı yolcuya küstah hareket

Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Trafik kontrollü bir şekilde ilerlerken çevrede bulunan vatandaşlar ise otobüs şoförüne tepki gösterdi.

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