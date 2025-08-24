Halk otobüsü şoförüne ''neden baktın'' tehdidi kamerada

Edinilen bilgiye göre, olay 21 Ağustos Perşembe günü Başiskele'de meydana geldi. Durakta yolcu indiren özel halk otobüsü şoförünün yanına yaklaşan bir kişi, "Ne oldu abi? Ne bakıyorsun? Niye öyle bakıyorsun?" dedikten sonra araca bindi. Sürücünün üzerine yürüyen şahıs, "Niye öyle baktığını anlatsana bana? Gebertirim seni. Bir daha sakın kimseye öyle bakma" diyerek tehditler savurduktan sonra otobüsten indi.