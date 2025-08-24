Halk otobüsü şoförüne ''neden baktın'' tehdidi kamerada
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi, "Neden öyle bakıyorsun?" diyerek durakta yolcu indiren halk otobüsü şoförünün üzerine yürüdü. Şahsın, "Gebertirim seni. Bir daha sakın kimseye öyle bakma" diyerek şoförü tehdit ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay 21 Ağustos Perşembe günü Başiskele'de meydana geldi. Durakta yolcu indiren özel halk otobüsü şoförünün yanına yaklaşan bir kişi, "Ne oldu abi? Ne bakıyorsun? Niye öyle bakıyorsun?" dedikten sonra araca bindi. Sürücünün üzerine yürüyen şahıs, "Niye öyle baktığını anlatsana bana? Gebertirim seni. Bir daha sakın kimseye öyle bakma" diyerek tehditler savurduktan sonra otobüsten indi.
SS 70 Nolu Yeniköy Minibüs-Otobüs ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Volkan Sözen, Şoförün olay nedeniyle iki gün çalışamadığını ve psikolojisinin bozulduğunu belirtirken "Onun da ruh hali bozuldu. O da üzüldü, canı sıkıldı, kızdı. Ses çıkartmamasının tek sebebi arabadaki yolcuların güvenliğidir. Acil bir şekilde bu arkadaşın yakalanıp gerekli işlemlerin yapılmasını arzu ederim" ifadelerini kullandı.