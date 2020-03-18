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  3. 18 Mart 2020 11:20

Halk otobüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Ankara'da özel halk otobüsüne arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Halk otobüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaza, dün akşam saatlerine Çankaya ilçesi Tandoğan Meydanı'nda meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Bahçelievler yönüne giden Yunus Dilmen yönetimindeki 06 BUJ 119 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Galip B. hakimiyetindeki 06 DD 3917 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

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Halk otobüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaza nedeniyle Dilmen, hurdaya dönen kamyonette sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Dilmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. 

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Halk otobüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Dilmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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