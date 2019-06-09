Halk plajı paralı oldu, vatandaş isyan etti
İzmir'in Çeşme ilçesi Azmak Koyu'nda daha önce halkın ücretsiz olarak kullandığı plajın çevresi, bir şirket tarafından kapatılarak girişler ücretli hale getirildi.
Plajların halkın olduğunu belirterek, sahile girmek isteyen mahalle sakinleriyle işletme çalışanları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra sahile giren mahalle sakinleri, bir süre plajda oturarak, işletmeyi sessizce protesto etti.
Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi Azmak Koyu'ndaki halk plajını daha önce ücretsiz kullanan mahalle sakinleri, plajın çevresinin bir şirket tarafından kapatılıp, buranın ücretli hale getirildiğini belirtilerek tepki gösterdi. Plajı eskisi gibi ücretsiz kullanmak istediklerini belirten yaklaşık 50 kişilik grup, sahile girmek istedi. Bu sırada orada görevli olduğunu belirten bir kişi, gruba, girişlerin sahilin üst tarafındaki kapıdan yapıldığını ifade etti.
Vatandaşlar ise buranın ücretsiz halk plajı olduğunu ve sahili istedikleri gibi kullanacaklarını belirtti. Mahalle sakinleri ile görevliler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Görevliler daha sonra grubun plaja girmesine izin verdi. Sahile girerek, tatilcilerin güneşlendiği şezlongların önünde bir süre oturan vatandaşlar, plajı istedikleri zaman kullanacaklarını belirtti.
Grubun avukatı Seher Gacar, burasının daha önce halka ait, halka açık bir plaj olduğunu belirtti. Bölgenin ayrıca sit alanı olduğunu da anlatan Seher Gacar, işletmenin bölgeye tonlarca beton döktüğünü söyledi. Gacar, "İşletme, sit alanı olan bölgeye tonlarca beton dökerek, tesisleri yaptı. Belediyeye defalarca şikayette bulunduk, belediye inşaatı mühürledi. Mühür kırılarak inşaat devam etti. Yetmedi, burası halka ait bir yer olmasına rağmen, yolu dışardan verip, ücretli bir plaj haline geldi. Kıyı Kanunu'na göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdir ve halka aittir. Halk serbestçe ücret ödemeden buraları kullanabilir. 'Yukarıdan giriş yapılabilir' dedikleri yer, ücretli giriş" diye konuştu.