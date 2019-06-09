Halk plajı paralı oldu, vatandaş isyan etti

Grubun avukatı Seher Gacar, burasının daha önce halka ait, halka açık bir plaj olduğunu belirtti. Bölgenin ayrıca sit alanı olduğunu da anlatan Seher Gacar, işletmenin bölgeye tonlarca beton döktüğünü söyledi. Gacar, "İşletme, sit alanı olan bölgeye tonlarca beton dökerek, tesisleri yaptı. Belediyeye defalarca şikayette bulunduk, belediye inşaatı mühürledi. Mühür kırılarak inşaat devam etti. Yetmedi, burası halka ait bir yer olmasına rağmen, yolu dışardan verip, ücretli bir plaj haline geldi. Kıyı Kanunu'na göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdir ve halka aittir. Halk serbestçe ücret ödemeden buraları kullanabilir. 'Yukarıdan giriş yapılabilir' dedikleri yer, ücretli giriş" diye konuştu.