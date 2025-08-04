Halk plajını işgal eden işletmeye baskın: Tekme ve yumruklar havada uçuştu!
Bursa'da halk plajında şezlong kiralayan işletmeye operasyon düzenlendi. Zabıta ekipleri ile işletme çalışanları arasında kavga çıktı.
Kaynak: İHA
Olay, Mudanya ilçesinde bulunan halk plajında meydana geldi. Vatandaşlardan izinsiz şekilde şezlong ve şemsiye ücreti talep ettiği tespit edilen işletmeye zabıta ekipleri baskın düzenledi.
1 / 4
Baskında şezlonglardan para toplayan kişiler ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
2 / 4
Çevredekilerin cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3 / 4
4 / 4