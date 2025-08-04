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Halk plajını işgal eden işletmeye baskın: Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Bursa'da halk plajında şezlong kiralayan işletmeye operasyon düzenlendi. Zabıta ekipleri ile işletme çalışanları arasında kavga çıktı.

Kaynak: İHA
Halk plajını işgal eden işletmeye baskın: Tekme ve yumruklar havada uçuştu! - Resim: 1

Olay, Mudanya ilçesinde bulunan halk plajında meydana geldi. Vatandaşlardan izinsiz şekilde şezlong ve şemsiye ücreti talep ettiği tespit edilen işletmeye zabıta ekipleri baskın düzenledi. 

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Halk plajını işgal eden işletmeye baskın: Tekme ve yumruklar havada uçuştu! - Resim: 2

Baskında şezlonglardan para toplayan kişiler ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. 

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Halk plajını işgal eden işletmeye baskın: Tekme ve yumruklar havada uçuştu! - Resim: 3

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Halk plajını işgal eden işletmeye baskın: Tekme ve yumruklar havada uçuştu! - Resim: 4
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