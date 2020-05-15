Halk plajları yaz sezonuna hazırlanıyor

Sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde masa sandalye aralıkları, şezlong aralıkları ölçülmeye başlandı. Restoranlarda uygulanan masa sandalye aralığı gibi deniz ve havuz kenarlarında bulunan şezlonglarda da sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor. Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Plajı'nda işletmeciler sosyal mesafe kapsamında şezlong aralığını 2 metre olarak ölçüyor. Ayrıca masa, sandalye ve şezlong sayıları da yarıya düşürüldü.

