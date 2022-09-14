Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası! Kamu bankaları da devrede!

Alınan bilgiye göre, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank harekete geçti. Eylül ayında düğünü olanlar, borç yapanlar, kredi çekmek isteyenler verilecek olan düşük faizli krediden yararlanabilecek. Krediden EYT'li, memur, özel sektör çalışanları ve emekliler dahil herkesin yararlanabileceği belirtilirken, krediye başvurmak için en az 3 bin 500 lira gelir şartı arandığı açıklandı.