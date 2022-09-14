Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası! Kamu bankaları da devrede!
2023 seçimlerine 1 yıldan az bir süre kala AK Parti iktidarı "proje" ve "para musluklarını" açtı. Şimdi de kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası devrede. Maaşı 3 bin 500 TL'nin üstündeki herkes başvurabilecek.
2023 yılında yapılacak seçimlerin yaklaşması ile seçim ekonomisine geçiş yapan AKP, hemen her gün yeni bir yardım ve kredi açıklamaya devam ediyor.
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Alınan bilgiye göre, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank harekete geçti. Eylül ayında düğünü olanlar, borç yapanlar, kredi çekmek isteyenler verilecek olan düşük faizli krediden yararlanabilecek. Krediden EYT'li, memur, özel sektör çalışanları ve emekliler dahil herkesin yararlanabileceği belirtilirken, krediye başvurmak için en az 3 bin 500 lira gelir şartı arandığı açıklandı.
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HALKBANK'TAN 10 BİN TL HIZLI KREDİ
10 bin TL veren Halk Bankası 36 aya kadar da vade imkanı sunuyor.
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Geri ödeme planı ise şöyle;
Aylık Ödemeniz (TL): 415,53
Faiz Oranı %: 1,89
Toplam Geri Ödemeniz (TL): 14.959,08
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