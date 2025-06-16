Halkın plajlarında x-Ray'li, turnikeli ''beach'' işgali devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 43'üncü maddesini hatırlatan Kocababa, "Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılardan yararlanma öncelikle halkın geçişine kapatılamaz. Herkesin eşit ve serbest olarak kullanabileceği bir haktır. Bu alanlar hiçbir şekilde özel kişi ya da işletmeler tarafından halkın kullanımına kapatılamaz. Ancak Antalya'da bazı kıyı alanlarında vatandaşların geçişinin engellendiğine dair şikayetler alıyoruz" diye konuştu.