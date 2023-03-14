Haluk Levent deprem bölgesindeki son durumu böyle açıkladı: ''Her yer...''

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 48 binden fazla canı yitirdiğimiz depremler sonrasında felaket bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları ve hasarlı binaların yıkımı devam ederken Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.