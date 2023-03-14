Haluk Levent deprem bölgesindeki son durumu böyle açıkladı: ''Her yer...''
Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından Hatay'da yıkımların başladığını ve dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 48 binden fazla canı yitirdiğimiz depremler sonrasında felaket bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları ve hasarlı binaların yıkımı devam ederken Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.
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Depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma çalışmaları ve depremlerde hasar gören binaların yıkımı tüm hızıyla sürüyor.
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Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından Hatay'da yıkımların başladığını ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
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Levent paylaşımında, "Bina yıkımları başladı. Her yer toz duman! Hatayda bulunan arkadaşlara sesleniyorum. Daha dikkatli olalım" dedi.
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