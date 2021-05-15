Hamas'ın tünelleri ilk kez görüntülendi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Hamas'ın bu saldırılara karşı koymak için kullandığı tüneller ilk kez görüntülendi.
Günlerdir süren İsrail saldırılarından dolayı onlarca Filistinli hayatını kaybetti.
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İlk olarak 2007'de ortaya çıkan tüneller Hamas'ın İsrail'e karşı koyduğu savaş taktiği olarak biliniyor.
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2014 İsrail - Gazze savaşında kullanılan tüneller İsrail'in topraklarına sızmak ve askerleri pusuya düşürmek için kullanılmıştı.
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Hürriyet'te yer alan bilgilere göre İsrail'in hedefinde olan bu tüneller çatışmalar başladığından beri ilk defa görüntülendi.
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