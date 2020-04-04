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  3. 04 Nisan 2020 10:53

Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 buzağı bağışladı

Rize'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen, Türkiye'nin 'Heidi'si olarak tanınan Hamdu Sena Bilgin (14), 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için 3 buzağı bağışladı.

Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 buzağı bağışladı

İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde ailesiyle yaşayan hayvanlarla kurduğu yakın bağ nedeniyle Türkiye'nin Heidi'si olarak tanınan Hamdu Sena Bilgin, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için 3 buzağı bağışladı. 

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Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 buzağı bağışladı

Ailesinin de desteğini alan Hamdu Sena, satacağı buzağıların parasını kampanyaya gönderecek. 

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Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 buzağı bağışladı

Hamdu Sena Bilgin, "Ben de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya 3 buzağımı satarak elde edeceğim parayla destek veriyorum. Ben de bu kampanyaya olmak istedim" dedi.

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