Hamile eşinin attığı videoyla şok oldu: Eve zorla girip kabusu yaşattılar
Antalya'da Ukrayna vatandaşı 11 haftalık hamile eşinin attığı videoyla şok olan Mustafa Kırmızı eve gelince neye uğradığını şaşırdı.
Antalya'da Ukrayna vatandaşı 11 haftalık hamile eşinin attığı videoyla şok olan Mustafa Kırmızı eve gelince neye uğradığını şaşırdı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi’nde gerçekleşti. Pınar Kırmızı ve Mehmet Çağlar Kırmızı, boşanma aşamasında oldukları için yaşadıkları evi boşaltma kararı aldı. Mehmet Çağlar Kırmızı, bir süre sonra eski eşi ile birlikte yaşadıkları evi sattı.
Yaklaşık 6 aydır boş olan evi 3 ay önce Mehmet Çağlar Kırmızı’nın erkek kardeşi Mustafa Kırmızı kiraladı. Bu sabah saatlerinde ise Mustafa Kırmızı’nın 11 haftalık hamile eşi Ukrayna vatandaşı Oksana Rohomova, evin kapısının zorlandığını belirterek Kırmızı’ya video gönderdi.
Çilingir zoruyla eve girildi
Videoyu gören Mustafa Kırmızı, motoruna binerek eve geldi. Eve geldiğinde ise ağabeyinin boşanma aşamasında olduğu eşini ve annesini gördü. Çilingir zoruyla eve girildiğini gören Mustafa Kırmızı telaşlanarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları karakola yönlendirdi.