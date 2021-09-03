Hamile eşinin attığı videoyla şok oldu: Eve zorla girip kabusu yaşattılar

Olay, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi’nde gerçekleşti. Pınar Kırmızı ve Mehmet Çağlar Kırmızı, boşanma aşamasında oldukları için yaşadıkları evi boşaltma kararı aldı. Mehmet Çağlar Kırmızı, bir süre sonra eski eşi ile birlikte yaşadıkları evi sattı.