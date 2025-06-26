Hamile eski nişanlısını öldüren katilden pişkin sözler!
İstanbul Sarıyer'de cinsel istismar sonucu hamile kaldığı iddia edilen eski nişanlısını öldüren S.T., gazetecilerin ''Neden yaptın'' sorusuna ''İyi yaptım'' yanıtını verdi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kocataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. ile O.B. bir süre önce nişanlandı. Ancak, bu süreçte O.B.'ye ismi öğrenilemeyen bir kişi cinsel istismarda bulundu; B. hamile kaldı. Bunu öğrenen S.T., B. ile olan nişanını bozdu.
BULUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI KURŞUN YAĞDIRDI
S. T., O.B.'yi dün saat 23.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı. O.B., buluşmaya üvey kardeşi D.C. (13) ile birlikte gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancasını çeken S. T., 5,5 aylık hamile B.'ye ateş etti. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan O.B., kanlar içinde yere yığıldı. S. T. ise babasına ait olan araçla olay yerinden kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KARNINDAKİ BEBEĞİYLE HAYATINI KAYBETTİ
O.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan B., yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.
SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.T.'nin Bağcılar'da olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda S.T., olaydan kısa süre sonra, saklandığı Bağcılar'daki amcası A.T.'nin evinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalandı. Gözaltına alınan S. T. ve saklanmasına yardım eden amcası A. T. emniyete götürüldü. Diğer yandan, O.B.'ye yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
O.B.'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kurum önünde bekleyen yakınları gözyaşlarını tutamadı. B.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı. Cenazesinin Sarıyer'de Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.