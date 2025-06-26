Hamile eski nişanlısını öldüren katilden pişkin sözler!

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kocataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. ile O.B. bir süre önce nişanlandı. Ancak, bu süreçte O.B.'ye ismi öğrenilemeyen bir kişi cinsel istismarda bulundu; B. hamile kaldı. Bunu öğrenen S.T., B. ile olan nişanını bozdu.