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  3. 14 Aralık 2020 18:34

Hamile kadın sokak ortasında darp edildi!

Batman’da sokak ortasında hamile olduğu öğrenilen bir kadın darp edildi.

Hamile kadın sokak ortasında darp edildi!

Edinilen bilgilere göre, olay, Batman merkez Bahçelievler Mahallesi 1601 sokakta yaşandı. Yaya olarak sokakta seyreden Güler G. adındaki hamile kadın, ismi öğrenilemeyen bir erkek tarafından önce sözlü saldırıya uğradı.

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Hamile kadın sokak ortasında darp edildi!

Tepki göstermesi üzerine tekme ile itilen kadın sokak ortasında yere yığıldı. Saldırıyı yapan şahıs olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar hamile kadına yardım ederek ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Güler G. tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Hamile kadın sokak ortasında darp edildi!

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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