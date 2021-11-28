Hamile kadının feci ölümü! Çamaşır yıkarken timsaha yem oldu
Afrika'nın doğusunda yer alan Uganda'nın Kyoga Golü'nde çamaşır yiyen bir kadın timsaha yem oldu. Hamile olduğu öğrenilen kadının eşi demirciden aldığı mızrak ile timsahı öldürmeye çalıştı.
Uganda'nın Kyoga Golü'nde Demeteriya Nabire adlı bir kadın çamaşır yıkarken dev bir timsah tarafından yenmişti. Geriye kalıntısı dahi kalmayan Nabire o sırada hamileydi.
BBC'nin haberine göre o timsah aylar sonra geri döndüğünde karşısında Nabire'nin kocası Mübarek Batambuze'yi buldu. Mübarek diğer köylülerin de yardımıyla dev timsahla taş ve sopalar yardımıyla savaştı ancak timsah çok güçlüydü.
50 yaşındaki balıkçı koşarak demirciye gitti ve ondan "Doğmamış bebeğinin ve karısının katili" timsahtan rövanşı alması için bir mızrak istedi. Marangoz 5 dolar karşılığında mızrağı verdi.
Batambuze mızrakla birlikte koşarak timsahın yanına geldi. Timsaha saldırdı. İlk denemesinde başarısız oldu, timsah karşılık vermek istedi. Bir kez daha denedi ve mızrağı timsaha sapladı. Diğer köylüler de timsaha taş atarak balıkçıya destek oldu. Mücadele 1,5 saat sürdü. Balıkçı, timsahın öldüğünden emin olana kadar da başından ayrılmadı.