Hamile kadının şüpheli ölümünde şüpheli evdeki ''dolaptan'' çıktı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 28 haftalık hamile kadının 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybettiği olayda, bir şüpheli evdeki dolapta saklanırken yakalandı...
Olay, gece saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 28 haftalık hamile olduğu öğrenilen yabancı uyruklu A.A. (20) isimli kadın, çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. A.A. ve karnındaki 28 haftalık bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hayatını kaybeden kadının Irak uyruklu kocası A.K.A.K. (30) ile o esnada evde bulunan S.N.H. (23) isimli kadın ve A.H.A.'yı gözaltına aldı.
7 aylık hamile kadının balkondan düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin aynı binada oturan ve binanın altında dükkanı bulunan Ö.S., kan donduran ve şoke eden detayları anlattı. Ö.S., ölümün yaşandığı evde daha önceki günlerde de tartışma ve kavgaların olduğunu belirtti.