Hamileyken aşı olmuştu: Antikorlar oluştu

"HAMİLEYKEN AŞI OLMUŞTUM"



İki aylık olan kızıyla birlikte objektif karşısında poz veren 34 yaşındaki oyuncu, gönderisine, "Hamileyken aşı olmuştum. Sadece sağlıklı ve güzel bir bebeğe sahip olmakla kalmadık, aynı zamanda kızımızın şimdi antikorlarının oluştuğunu da öğrendik. Kısacası, aptalca bir sorumsuzluk içine girmeyi bırakın ve aşınızı olun" notunu düştü.