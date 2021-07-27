Hamileyken aşı olmuştu: Antikorlar oluştu
2015 yılında yapımcı Sam Esmail ile nikah masasına oturan ABD'li oyuncu Emmy Rossum hamileyken aşı olmuştu.
2015 yılında yapımcı Sam Esmail ile nikah masasına oturan ABD'li oyuncu Emmy Rossum, mayıs ayında bebeğini kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
Kız bebek dünyaya getiren Rossum, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini koronavirüs aşısı olmaya davet etti.
"HAMİLEYKEN AŞI OLMUŞTUM"
İki aylık olan kızıyla birlikte objektif karşısında poz veren 34 yaşındaki oyuncu, gönderisine, "Hamileyken aşı olmuştum. Sadece sağlıklı ve güzel bir bebeğe sahip olmakla kalmadık, aynı zamanda kızımızın şimdi antikorlarının oluştuğunu da öğrendik. Kısacası, aptalca bir sorumsuzluk içine girmeyi bırakın ve aşınızı olun" notunu düştü.
HAMİLELİĞİNİ GİZLEDİ
Öte yandan yapımcı Sam Esmail ile mutlu bir evlilik sürdüren 'Shameless' dizisinin yıldızı, hamilelik sürecini gizli tutmuştu.