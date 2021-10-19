Hamsinin fiyatı 10 liraya düşecek

"VATANDAŞ BU SENE BALIĞA DOYACAK"

Yağmur ve kar yağışının balığın yağlanmasını hem de büyümesini sağlayacağını söyleyen balıkçı Şafak Gün, “Bu sene balık erken bitmeyecek. Vatandaş bu sene balığa doyacak. Şu an çeşit bol ama fiyatlarda biraz yüksek. Ama deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile birlikte fiyatlarda düşer" dedi.