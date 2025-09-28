Hande Erçel'e ayrılık yaramadı: Hem aşkta hem işte kaybetti
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı ''Aşk ve Gözyaşı'' dizisi reytinglerde çakıldı. Hakan Sabancı'dan ayrıldıktan sonra ekranlara geri dönen Hande Erçel için sosyal medyada ''Hem aşkta hem işte kaybetti'' şeklinde yorumlar yapıldı.
Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı, Güney Kore yapımı Queen of Tears uyarlaması olan “Aşk ve Gözyaşı”, yayınlanan ikinci bölümüyle birlikte reytinglerde sert düşüş yaşadı.
Diziye dair yapılan yorumlarda, hikâyenin yalnızca iki karakterin aşkına yoğunlaşması, entrika ve yüksek temponun eksikliği öne çıktı.
Seyircinin ilgisini çekmekte zorlanan yapımın, ikinci bölüm sonrası izlenme oranlarında tüm kategorilerde gerilemesi dikkat çekti.
Erken final mi geliyor?
Yaşanan bu reyting kaybı, kulislerde “Dizi erken final yapabilir mi?” sorusunu gündeme taşıdı.
