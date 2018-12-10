Hangi banka kaç TL promosyon veriyor ?
Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor.
Emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarına ilave kampanyalar düzenleyen bankalar bu tutarı 600 liranın üzerine kadar çıkarmış durumda.
Ayrıca bazıları emekli maaşını kendi bankasına taşıyan müşterilerine ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuyor. Emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira veren de var.