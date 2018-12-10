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  3. 10 Aralık 2018 14:15

Hangi banka kaç TL promosyon veriyor ?

Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor.

Hangi banka kaç TL promosyon veriyor ?

Emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarına ilave kampanyalar düzenleyen bankalar bu tutarı 600 liranın üzerine kadar çıkarmış durumda.

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Hangi banka kaç TL promosyon veriyor ?

Ayrıca bazıları emekli maaşını kendi bankasına taşıyan müşterilerine ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuyor. Emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira veren de var.

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Hangi banka kaç TL promosyon veriyor ?

İşte bankaların emeklilik promosyonu uygulamaları:

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Hangi banka kaç TL promosyon veriyor ?

AKBANK

450 liraya varan promosyon veriyor. Tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

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