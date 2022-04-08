Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor ?
Emekliler için bankalar promosyon yarışına girişince rakam 500 liradan 3 bin TL’ye kadar çıktı. İşte banka banka emekli promosyon ücretleri...
Emeklilerin merakla beklediği banka promosyon ücretleri belli oldu. Özel bankalar da SGK ile imzaladıkları yeni protokoller üzerinden emekli promosyon ücretlerini açıkladı.
İşte banka banka emekli promosyonları...
AKBANK
31 Mayıs'a kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 500 lira promosyon ve 1.350 lira ek promosyon, 1.500–2 500 lira arasında olanlara 625 lira promosyon ve 1.675 lira ek promosyon, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve 2.000 lira ek promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı da sunuyor.
DENİZBANK
Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle birlikte maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.
FİBABANK
Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.