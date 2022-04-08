Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor ?

AKBANK

31 Mayıs'a kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 500 lira promosyon ve 1.350 lira ek promosyon, 1.500–2 500 lira arasında olanlara 625 lira promosyon ve 1.675 lira ek promosyon, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve 2.000 lira ek promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı da sunuyor.