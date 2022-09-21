Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Memur ve emekliye promosyon müjdesi

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların emekli promosyon rakamları

Yapıkredi ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Yapı Kredi kampanyası kapsamında emeklilerin, maaşı 1.500 TL’ye kadarsa 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 499 TL arasındaysa 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 7 bin 250 TL promosyon kazanıyor. 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda 100 TL ek nakit ödül kazanan emeklilere, emekli tanıdıklarına referans olduklarında da her bir kişi için 250 TL, toplamda ise 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül veriliyor. Ayrıca Yapı Kredi müşterisi emekliler, 30 Eylül’e kadar yapacakları 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon daha alabiliyor. Kampanya 30 Eylül’e kadar sürüyor.