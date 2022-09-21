Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Memur ve emekliye promosyon müjdesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in madencilere yaptığı ziyarette banka promosyonu gündeme gelmişti. İşte banka banka promosyon miktarları...
Hangi banka promosyon veriyor? Memur ve emeklilere bankalar ne kadar promosyon veriyor? Bakan Fatih Dönmez, bankalara talimat verdi. Son 1 yılda emekli ve memur maaşlarında yüzde 80’i aşan maaş zammı ve enflasyonun etkisiyle bankalar promosyon rakamlarını güncellemeye başlamıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in madencilere yaptığı ziyarette banka promosyonu gündeme geldi.
İşçimizin, çalışanımızın lehine ne kadar kopartabilirsek o kadar karlıyız
Dönmez, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili talepleri kendisine ilettiklerini belirterek TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’na banka promosyonunun güncellenmesi talimatını verdi. Bakan Dönmez, “İşçinin lehine ne kadar kopartabiliyorsak çalışacağız. İşçimizin, çalışanımızın lehine ne kadar kopartabilirsek o kadar karlıyız diyoruz” dedi
Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların emekli promosyon rakamları
Yapıkredi ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Yapı Kredi kampanyası kapsamında emeklilerin, maaşı 1.500 TL’ye kadarsa 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 499 TL arasındaysa 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 7 bin 250 TL promosyon kazanıyor. 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda 100 TL ek nakit ödül kazanan emeklilere, emekli tanıdıklarına referans olduklarında da her bir kişi için 250 TL, toplamda ise 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül veriliyor. Ayrıca Yapı Kredi müşterisi emekliler, 30 Eylül’e kadar yapacakları 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon daha alabiliyor. Kampanya 30 Eylül’e kadar sürüyor.
İŞ BANKASI ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Emeklilere maaş taşıma ve promosyon talebinde bulunma kolaylığı sağlayan Türkiye İş Bankası, düzenlediği kampanya ile emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara 7.500 TL’ye varan promosyon alma imkânı ve ek ayrıcalıklar sağladığını duyurdu.
1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL’den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.