Hangi gazete ne yazdı ? İşte gazetelerin Ekrem İmamoğlu manşetleri
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerinde evine gelen 20 otobüs dolusu polis eşliğinde gözaltın alınmıştı. Önce diploması iptal edilen ardından da dün gözaltına alınan İmamoğlu'yla ilgili gelişmeleri kamuoyu internet medyasından anlık takip ederken, Türkiye'nin gündeminin 1 numaralı maddesini gazeteler de bugün manşetlerine taşıdı. İşte alfabetik sırayla 20 Mart Perşembe gazetelerin birinci sayfaları...
Akşam
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Aydınlık
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Birgün
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Cumhuriyet
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