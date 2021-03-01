Hangi iller kademeli normalleşmeye geçti?

Bu soruların yanıtını ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden paylaştı. Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; “İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz.” İfadelerini kullandı.