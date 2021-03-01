Hangi iller kademeli normalleşmeye geçti?
Kritik Kabine Toplantısı’nın ardından yeni yol haritasını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan kalkan kısıtlamaları tek tek açıkladı. Peki kontrollü normalleşme süreci hangi illerde başladı?
Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kalkan kısıtlamaları, yeni normalleşme sürecinde alınan kararları açıkladı.
İller bazında koronavirüs risk haritası
Bu soruların yanıtını ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden paylaştı. Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; “İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz.” İfadelerini kullandı.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü devam edecek.