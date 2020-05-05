Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgını ile ilgili normalleşme süreci ile ilgili detayları paylaştı. Erdoğan'ın madde madde açıkladığı normalleşme planında Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla gibi 7 il için seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin "normalleşme planını" açıkladı.
24 ilde seyahat kısıtlamasının devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz" dedi.