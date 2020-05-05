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  3. 05 Mayıs 2020 00:11

Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgını ile ilgili normalleşme süreci ile ilgili detayları paylaştı. Erdoğan'ın madde madde açıkladığı normalleşme planında Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla gibi 7 il için seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı.

Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin "normalleşme planını" açıkladı. 

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Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı?

24 ilde seyahat kısıtlamasının devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz" dedi.

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Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı?

HANGİ İLLERE SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI? İşte Erdoğan'ın açıkladığı o iller...

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Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı?

Antalya

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