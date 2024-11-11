Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini yükseltmesinin ardından mesleklere göre zamlı maaşlar yeniden hesaplandı. En düşük memur maaşının 44 bin lirayı aşması bekleniyor.
Memurlar ve emekliler ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Bu artışlar SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyona göre yapılırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Bu fark da yine altı aylık enflasyona göre hesaplanıyor.
7. Dönem Toplu Sözleşme'sine göre; memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 zam yapılırken, 2025'in ilk altı ayında ise yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 2,88 olduğunu açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 48,58 olarak duyuruldu. Bir kez daha milyonlarca emekli ve çalışanın gözü, Ocak 2025'te alacağı zamma çevrildi. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Buna göre; aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, Eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı.
Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 olarak netleşti. Bu enflasyon farkı zam dönemlerindeki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 6 aylık değişim oranına göre hesaplanıyor. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 1.87 enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki yüzde 6 ilave edilince toplam yüzde 7.99 kümülatif zam meydana gelecek. Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Önümüzdeki kasım ve aralık ayı enflasyon oranlarının da açıklanmasıyla birlikte emekli ve çalışanların cebine girecek net zam netleşmiş olacak.