Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 2,88 olduğunu açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 48,58 olarak duyuruldu. Bir kez daha milyonlarca emekli ve çalışanın gözü, Ocak 2025'te alacağı zamma çevrildi. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Buna göre; aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, Eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı.