''Hangi partiye asla oy vermezsiniz'' anketinden bomba sonuçlar
İstanbul Ekonomi Araştırma'nın ekim ayında yaptığı ''Hangi partiye asla oy vermezsiniz?'' anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
2023 yılında en geç Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimlerle ilgili sahadaki çalışmalar önemini koruyor. Seçmenin, hangi partilere oy vereceklerinin yanı sıra hangi partilere 'asla' oy vermeyecekleriyle ilgili anket çalışmaları da yapılıyor.
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İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, 4-11 Ekim 2022 tarihlerinde Türkiye çapında 26 ilde 2 bin kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "Bu Pazar genel seçim olursa hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz?" sorusu da yöneltildi.
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Yeniçağ'da yer alan habere göre, ankete katılanların yüzde 40,4’ü AK Parti'ye asla oy vermeyeceğini söyledi.
İkinci sırada yüzde 24 ile HDP yer aldı.
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Üçüncü sırada yüzde 17 ile CHP yer alırken MHP’ye oy vermem diyenlerin oranı sadece yüzde 4.
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