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  3. 28 Aralık 2018 13:15

Hangi ülke, hangi silahı kullanıyor

Dünyanın en güçlü ordularının kullandığı tüfekleri ilk kez göreceksiniz...

Hangi ülke, hangi silahı kullanıyor

İşte ordu ordu kullanılan tüfekler!

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Hangi ülke, hangi silahı kullanıyor

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Hangi ülke, hangi silahı kullanıyor

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Hangi ülke, hangi silahı kullanıyor

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