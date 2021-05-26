Hangi ülkeler seyahat kısıtlaması uyguluyor? İşte güncel liste...
Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülke turistlere kapılarını kapattı. Aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla normalleşme sürecine giren bazı ülkeler, seyahat kısıtlamalarını kaldıramaya hazırlanıyor. İşte ülke ülke seyahat kısıtlamasında son durum...
DANİMARKA
Danimarka, 26 Haziran'a kadar AB dijital sertifikasıyla tüm turistlere sınırlarını açmayı planlıyor. Ülke, 1 Mayıs itibarıyla AB/Schengen ülkelerine seyahat izni vermişti.
FRANSA
15 Mayıs itibarıyla 20 milyon kişiyi aşılama hedefine ulaşan Fransa'nın 9 Haziran ve sonrasında bazı uluslararası seyahatlere izin vermesi bekleniyor. Ülke, "TousAntiCovid" adlı uygulama ile yolcuların aşı/test durumunu takip edecek. Öte yandan kısıtlamalara tabi olacak ya da seyahat izni verilecek ülkeler belirlenecek.
MALTA
Malta, 1 Haziran itibarıyla tamamen aşılanmış kişilerin ülkeye girişine izin vermeyi planlıyor. Misafir döngüsünün artırılması adına, ülkede 2 geceden fazla kalan misafirlerin ekstra ücret ödemesi gerekeceği belirtiliyor.
İNGİLTERE
İngiltere'de 17 Mayıs itibarıyla, yeşil kategorideki ülkelerden geliş-gidişlere karantinasız serbest dolaşım imkanı sunuluyor. Ancak yine de söz konusu ülkelerden gelecek yolcuların seyahat önce PCR testi yaptırması gerekiyor. İngiltere'nin şu an için yeşil listesinde bulunan yerler: Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Brunei, İzlanda, Faroe Adaları, Cebelitarık, Falkland Adaları, İsrail, Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları, Saint Helena ve Portekiz.