Hangi ülkeler seyahat kısıtlaması uyguluyor? İşte güncel liste...

FRANSA

15 Mayıs itibarıyla 20 milyon kişiyi aşılama hedefine ulaşan Fransa'nın 9 Haziran ve sonrasında bazı uluslararası seyahatlere izin vermesi bekleniyor. Ülke, "TousAntiCovid" adlı uygulama ile yolcuların aşı/test durumunu takip edecek. Öte yandan kısıtlamalara tabi olacak ya da seyahat izni verilecek ülkeler belirlenecek.