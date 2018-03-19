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  3. 19 Mart 2018 15:31

Hangi ülkenin kaç askeri var ?

Dünyanın sayılı ordularından biri olan Türk ordusunda aktif kaç asker var? İşte ülkelerin asker sayıları...

Hangi ülkenin kaç askeri var ?

Nepal

95,000

1/ 50
Hangi ülkenin kaç askeri var ?

Lübnan

96,000

2/ 50
Hangi ülkenin kaç askeri var ?

Peru

100,830

3/ 50
Hangi ülkenin kaç askeri var ?

Ürdün

105,600

4/ 50
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