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  3. 20 Mayıs 2018 16:55

Hangi ülkenin kaç askeri var ?

İşte ülkelerin ordu güçlerini listeleyen 'Global Firepower' sitesine göre ülkelerin aktif asker sayıları...

Hangi ülkenin kaç askeri var ?

Nepal

95,000

1/ 50
Hangi ülkenin kaç askeri var ?

Lübnan

96,000

2/ 50
Hangi ülkenin kaç askeri var ?

Peru

100,830

3/ 50
Hangi ülkenin kaç askeri var ?

Ürdün

105,600

4/ 50
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