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  3. 04 Eylül 2018 11:20

Hangi ülkenin kaç askeri var?

Dünyanın sayılı ordularından biri olan Türk ordusunda aktif kaç asker var?

Hangi ülkenin kaç askeri var?

Nepal

95,000

1/ 50
Hangi ülkenin kaç askeri var?

Lübnan

96,000

2/ 50
Hangi ülkenin kaç askeri var?

Peru

100,830

3/ 50
Hangi ülkenin kaç askeri var?

Ürdün

105,600

4/ 50
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