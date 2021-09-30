Hapishane kan gölüne döndü: Ölü sayısı 100'ü aştı
Ekvador'un Guayaquil kentindeki bir hapishanede çıkan çatışmada ölenlerin sayının 100'ü aştığı açıklandı.
Ekvador'un Guayaquil kentindeki hapishanede silahlı iki çete arasında çıkan çatışmada en az 100 kişi öldü.
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Ülkenin en şiddetli ve kanlı Hapishane isyanı olarak değerlendirilen çatışmalarda 50'den fazla kişi de yaralandı.
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Bazılarının kafaları kesildi, bazıları vurularak bazıları da çatışmalarda aldıkları yaralar sonucu öldü. Çatışmada patlayıcı maddeler ve el bombalarının da kullanıldığı belirtildi.
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OHAL İLAN EDİLDİ
Rakip çeteler arasındaki çatışmaları önlemek için yüzlerce polis görevlendirildi. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ülkenin bütün hapishaneleri için geçerli olmak üzere olağanüstü hal ilan etti.
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