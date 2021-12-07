Hapishanede cani üvey anneye, küçük çocuğa çektirdiği acının aynısını çektirdiler
İngiltere'de aylardır gündemden düşmeyen, 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un cinayet olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Ülkenin Solihull kentinde babası ve babasının beraber yaşadığı kız arkadaşı tarafından aylarca süren işkence sonrası dövülerek öldürülen Arthur'un katilleri hapis cezası alsa da, olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sevgilisiyle beraber 6 yaşındaki oğluna aylar boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan 29 yaşındaki Thomas Hughes ve Hughes'un kız arkadaşı, 32 yaşındaki Emma Tustin'le yaşayan 6 yaşındaki Arthur, korkunç bir cinayete kurban gitmişti.
Thomas'la sevgili olduktan sonra onunla ve oğluyla aynı evde yaşamaya başlayan Emma, bir süre sonra küçük çocuğa şiddet uygulamaya başlamıştı.
Aylar boyu her gün, küçük çocuğa 6 kaşık tuz yedirdiği anlaşılan Emma, çocuğa su vermeyerek böbreklerinin de iflas etmesine neden olmuştu. Şiddetin dozunu her geçen gün artıran Emma, Arthur'u başını duvara vurarak öldürmüştü.