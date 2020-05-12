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  3. 12 Mayıs 2020 11:41

Hapishanede inanılmaz anlar! Birbirlerine virüs bulaştırdılar

ABD'nin Los Angeles kentinde bulanan bir hapishanede mahkumlar, erken tahliye olabilmek için sırayla maske koklayıp koronavirüse yakalandı.

Hapishanede inanılmaz anlar! Birbirlerine virüs bulaştırdılar

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Hapishanede inanılmaz anlar! Birbirlerine virüs bulaştırdılar

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir hapishanede 21 mahkumun, erken tahliye edilebilmek umuduyla birbirlerine koronavirüs bulaştırdığı açıklandı.

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Hapishanede inanılmaz anlar! Birbirlerine virüs bulaştırdılar

Los Angeles Polis Müdürlüğü'nün Twitter'da yayımladığı bir videoda mahkumlar sırayla bir yüz maskesini kokluyor, ateşlerini yükseltmek için aralarında dolaştırdıkları şişeden sıcak su içiyorlar.

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Hapishanede inanılmaz anlar! Birbirlerine virüs bulaştırdılar

Son iki ay içinde yaklaşık beş bin mahkumun erken tahliye edildiği kentte, 4 Mayıs'tan bu yana hapishanelerdeki koronavirüs vakalarında yüzde 60'lık bir artış görüldüğü açıklandı. Bu süre içinde 357 mahkumun koronavirüs testi pozitif çıktı.

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