Hapishanede inanılmaz anlar! Birbirlerine virüs bulaştırdılar
ABD'nin Los Angeles kentinde bulanan bir hapishanede mahkumlar, erken tahliye olabilmek için sırayla maske koklayıp koronavirüse yakalandı.
ABD'nin Los Angeles kentindeki bir hapishanede 21 mahkumun, erken tahliye edilebilmek umuduyla birbirlerine koronavirüs bulaştırdığı açıklandı.
Los Angeles Polis Müdürlüğü'nün Twitter'da yayımladığı bir videoda mahkumlar sırayla bir yüz maskesini kokluyor, ateşlerini yükseltmek için aralarında dolaştırdıkları şişeden sıcak su içiyorlar.