Kadın gardiyan, mahkumla ilişki yaşadı !
Birleşik Krallık'ın en büyük hapishanesinde görev yapan 27 yaşındaki kadın gardiyan, hırsızlık suçundan hüküm giymiş bir mahkumla uygunsuz ilişki yaşadı.
Birleşik Krallık'ın Wrexham kentine bağlı Johnstown'da yaşayan Ayshea Gunn, şehirdeki Berwyn Hapishanesi'nde çalışıyordu. Britanya'nın en büyük erkek hapishanesi olan Berwyn'de gardiyan olarak çalışan 27 yaşındaki kadın, bir mahkumla uygunsuz ilişki yaşadı.
2017 yılında hizmet vermeye başlayan hapishanede hırsızlık suçundan yatmakta olan Khuram Razaq ile gardiyan Ayshea arasında hapishane kurallarına uygun olmayan bir ilişki gelişti.
Gardiyan ile mahkumun ilişkisi, 31 Temmuz 2018'de başladı ve 20 Kasım 2018'e kadar devam etti. Ayshea Gunn ve Khuram Razaq'ın ilişkileri iddiaya göre dört ay sürdü.