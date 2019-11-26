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  3. 26 Kasım 2019 19:52

Kadın gardiyan, mahkumla ilişki yaşadı !

Birleşik Krallık'ın en büyük hapishanesinde görev yapan 27 yaşındaki kadın gardiyan, hırsızlık suçundan hüküm giymiş bir mahkumla uygunsuz ilişki yaşadı.

Kadın gardiyan, mahkumla ilişki yaşadı !

Birleşik Krallık'ın Wrexham kentine bağlı Johnstown'da yaşayan Ayshea Gunn, şehirdeki Berwyn Hapishanesi'nde çalışıyordu. Britanya'nın en büyük erkek hapishanesi olan Berwyn'de gardiyan olarak çalışan 27 yaşındaki kadın, bir mahkumla uygunsuz ilişki yaşadı.

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Kadın gardiyan, mahkumla ilişki yaşadı !

2017 yılında hizmet vermeye başlayan hapishanede hırsızlık suçundan yatmakta olan Khuram Razaq ile gardiyan Ayshea arasında hapishane kurallarına uygun olmayan bir ilişki gelişti.

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Kadın gardiyan, mahkumla ilişki yaşadı !

Gardiyan ile mahkumun ilişkisi, 31 Temmuz 2018'de başladı ve 20 Kasım 2018'e kadar devam etti. Ayshea Gunn ve Khuram Razaq'ın ilişkileri iddiaya göre dört ay sürdü.

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Kadın gardiyan, mahkumla ilişki yaşadı !

Ayshea Gunn, kefaletle serbest bırakıldı. Mold Magistrates Mahkemesi'nde görülen duruşmada çiftin ilişkisine dair detaylar verilmedi.

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