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  3. 23 Mayıs 2017 13:10

Hapishaneden zirveye: Bobby Dixon

Hapishaneden zirveye: Bobby Dixon

Olympiakos'u muhteşem bir oyunla devirip Avrupa'nın 1 numarası olan Fenerbahçe'de büyük zaferi ay-yıldızlı bayrakla kutlayan tek isimdi Bobby Dixon...

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Hapishaneden zirveye: Bobby Dixon

Pınar Karşıyaka forması altında büyük başarılara imza atarken, Türk vatandaşlığına geçip Ali Muhammed adını aldı.


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Hapishaneden zirveye: Bobby Dixon

Sonrasında ise transfer olduğu Fenerbahçe ile THY Euroleague şampiyonluğuna ulaştı. Böyle bakınca sadece başarılı bir sporcu gibi görünen 34 yaşındaki basketbolcunun hayatı aslında tam bir yeniden doğuş hikayesi...

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Hapishaneden zirveye: Bobby Dixon

KARGO VE PLAJLARDA ÇALIŞTI

Bobby, 10 Nisan 1983'te Chicago'da geçimini uyuşturucu satarak sağlayan bir ailede dünyaya gözlerini açıyor.

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