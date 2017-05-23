Hapishaneden zirveye: Bobby Dixon
Olympiakos'u muhteşem bir oyunla devirip Avrupa'nın 1 numarası olan Fenerbahçe'de büyük zaferi ay-yıldızlı bayrakla kutlayan tek isimdi Bobby Dixon...
Pınar Karşıyaka forması altında büyük başarılara imza atarken, Türk vatandaşlığına geçip Ali Muhammed adını aldı.
Sonrasında ise transfer olduğu Fenerbahçe ile THY Euroleague şampiyonluğuna ulaştı. Böyle bakınca sadece başarılı bir sporcu gibi görünen 34 yaşındaki basketbolcunun hayatı aslında tam bir yeniden doğuş hikayesi...