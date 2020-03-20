  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Mart 2020 13:55

Hapşırınca çalışanlar ve müşteriler sağa sola kaçıştı

Zonguldak'ta halı dükkanında hapşıran bir kişi çalışanlar ile müşterilerde paniğe neden oldu. Müşterilerin korkuyla sağa sola kaçışmaları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hapşırınca çalışanlar ve müşteriler sağa sola kaçıştı

1/ 7
Hapşırınca çalışanlar ve müşteriler sağa sola kaçıştı

Zonguldak'ta bir işyerinde koronavirüs paniği yaşandı. Ankara'dan gelen misafirinin hapşırdığını gören esnaf ve işyerindekiler panikle sağa sola kaçıştı. Montunun altına gizlenen esnaf ise dakikalarca montunun altında bekledi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

2/ 7
Hapşırınca çalışanlar ve müşteriler sağa sola kaçıştı

Olay, dün öğlen saatlerinde kent merkezindeki bir işyerinde yaşandı. İddialara göre, Mahmut Ay isimli esnafa Ankara'dan ziyarete gelen müşterisi fatura işlemi yapıldığı sırada hapşırdı.

3/ 7
Hapşırınca çalışanlar ve müşteriler sağa sola kaçıştı

Bu sırada panik yaşayan ortamdakiler hızla sağa sola kaçıştı. Koltuğunda oturan esnaf Mahmut Ay ise refleksle montuna gizlenerek dakikalarca montunun altında bekledi. Montuyla yüzünü koruyan Ay, bir süre sonra montunun altından çıkarak işine devam etti.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM