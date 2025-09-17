Haraç çetesine operasyon: 5 milyon TL isteyip alamayınca kurşun yağdırdılar
Adana'da bir otopark sahibinden 5 milyon TL haraç isteyen, talepleri reddedilince silahlı saldırı girişiminde bulunan çete çökertildi. İkisi kadın 6 şüpheli tutuklanırken şüphelinin birinin iş yerinde onbinlerce uyuşturucu hap ve 12 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Olay, 11 Eylül saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otopark işletmecisi G.G.'yi cep telefonuyla arayan bir kişi, "Bu otoparkı bize bırakacaksın ya da 5 milyon lira ödeyeceksin" diyerek haraç istedi.
G.G.'nin parayı vermemesi üzerine M.Ş. ile F.K., otoparkın bulunduğu adrese gitti. Şüphelilerden M.Ş. tabancayla otoparka ateş etmeye çalıştı ancak silah ateş almadı. M.Ş., yanındaki F.K.'den diğer tabancayı alıp ateş etmek istese de silah yine tutukluk yaptı. Şüpheliler, silahlı saldırı girişiminin ardından olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, 2 şüpheli ile F.D., S.Ü., O.Ö., A.K., C.S., G.B. ve C.Y.'nin bağlantılı olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine S.Ü.'nün Reşatbey Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanı ile belirlenen birçok adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.